Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’408 -0.1%  SPI 18’468 -0.2%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’289 0.1%  Euro 0.9315 0.1%  EStoxx50 5’981 -0.3%  Gold 4’588 1.7%  Bitcoin 72’172 -0.9%  Dollar 0.7978 -0.3%  Öl 63.0 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Idorsia36346343Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Amazon-Aktie nach schwachem Börsenjahr: Chancen auf Trendwende?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DroneShield-Aktie in Rot: Fehlende Impulse zum Wochenstart - wann kommt neuer Schwung?
ABB-Aktie trotzdem im Minus: Auftrag für Elektroantriebe für Fähren in Kanada erhalten
UBS-Aktie unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Suche...
eToro entdecken

Banque Privee Edmond de Rothschild Aktie 134749 / CH0001347498

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.01.2026 11:09:36

Edmond de Rothschild AM ernennt Dominik Kremer zum Vertriebschef für DE und AT

Genf (awp) - Edmond de Rothschild Asset Management hat Dominik Kremer zum Head of Distribution für Deutschland und Österreich ernannt. Zudem übernimmt er laut einer Mitteilung vom Montag die Leitung der Niederlassung in Frankfurt am Main.

Kremer verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Asset Management, insbesondere in den Bereichen Vertrieb und Business Development, hiess es. Vor seinem Wechsel zu Edmond de Rothschild war er den Angaben zufolge bei Haven Green Investment Management in Frankfurt tätig. Dort hatte er seit Juni 2022 den Posten als Global Head of Sales inne.

sta/to