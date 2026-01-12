Edmond de Rothschild AM ernennt Dominik Kremer zum Vertriebschef für DE und AT

Genf (awp) - Edmond de Rothschild Asset Management hat Dominik Kremer zum Head of Distribution für Deutschland und Österreich ernannt. Zudem übernimmt er laut einer Mitteilung vom Montag die Leitung der Niederlassung in Frankfurt am Main.

Kremer verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Asset Management, insbesondere in den Bereichen Vertrieb und Business Development, hiess es. Vor seinem Wechsel zu Edmond de Rothschild war er den Angaben zufolge bei Haven Green Investment Management in Frankfurt tätig. Dort hatte er seit Juni 2022 den Posten als Global Head of Sales inne.

sta/to