Banque Privee Edmond de Rothschild Aktie 134749 / CH0001347498
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20.10.2026 21:56:36
Edmond de Rothschild-Aktie: Kapitalerhöhung für Immo-Fonds abgeschlossen
Edmond de Rothschild hat eine Kapitalerhöhung für einen Fonds für Schweizer Gewerbeimmobilien abgeschlossen.
Mit den aufgenommenen Mitteln werde der Erwerb mehrerer identifizierter und durch den Vermögensverwalter gesicherter Liegenschaften finanziert, so das Communiqué. Dadurch werde der Portfoliowert die kritische Grösse von 500 Millionen Franken überschreiten.
rw/yz
Genf (awp)
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