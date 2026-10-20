Edmond de Rothschild-Aktie: Kapitalerhöhung für Immo-Fonds abgeschlossen

Insgesamt seien beim Real Estate SICAV - Commercial Income ("ERRES-CI") 548'730 neue Aktien gezeichnet worden, was einem Kapitalzufluss von 60,1 Millionen entspreche, teilte das Finanzhaus am Dienstagabend mit.

Mit den aufgenommenen Mitteln werde der Erwerb mehrerer identifizierter und durch den Vermögensverwalter gesicherter Liegenschaften finanziert, so das Communiqué. Dadurch werde der Portfoliowert die kritische Grösse von 500 Millionen Franken überschreiten.

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Genf (awp)