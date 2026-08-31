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31.08.2026 06:37:00
EDM Resources legte Quartalsergebnis vor
EDM Resources hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0.01 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EDM Resources noch ein Gewinn pro Aktie von -0.010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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