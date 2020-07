EDM Council lance un groupe de travail sur la gestion des données infonuagiques afin d'élaborer un cadre de pratiques exemplaires permettant d'accélérer l'adoption du nuage

NEW YORK et LONDRES, 30 juillet 2020 /CNW/ - EDM Council, la principale association professionnelle consacrée à la gestion des données, a lancé le groupe de travail sur les meilleures pratiques relatives aux capacités de gestion des données en nuage (CDMC). Ce nouveau groupe de travail, auquel participe Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud et Microsoft Azure, ainsi que plus de 20 grandes sociétés du secteur financier, a été mis sur pied pour élaborer en source ouverte un cadre de meilleures pratiques CDMC afin d'accélérer l'adoption du nuage et d'automatiser les contrôles qui y sont associés. Le groupe de travail de l'EDM Council est présidé conjointement par Morgan Stanley et Refinitiv; la gestion du projet est assurée par Capco.

Les mises en œuvre du nuage se trouvent généralement confrontées à une série commune de défis complexes en termes de données, de technologie, d'exploitation et de contrôle. Parallèlement, le secteur ne dispose pas non plus d'un cadre commun de meilleures pratiques de gestion des données infonuagiques de bout en bout. Le groupe de travail comblera ces lacunes en élaborant en source ouverte un cadre de meilleures pratiques fondé sur le modèle d'évaluation des capacités de gestion des données (Data Management Capability Assessment Model, DCAM®) de l'EDM Council. Le DCAM, un cadre formel tenu à jour par le Conseil EDM, sert à évaluer les capacités de gestion des données d'une entreprise. Le DCAM exploite un modèle de notation cohérent déjà adopté par 60 % des organisations financières dans le monde qui se fondent sur des cadres de gestion des données.

Bien que l'initiative soit actuellement axée sur le secteur des services financiers, elle prendra une dimension intersectorielle afin que les entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs secteurs puissent s'adapter à la complexité croissante de l'adoption du nuage. D'autre part, alors que la pandémie de COVID-19 a contraint les entreprises au télétravail et à réévaluer leurs stratégies commerciales, les règles Les règles qui régissent la sécurité des données et la protection de la vie privée ont pris une importance encore plus grande dans le monde entier. Il en résulte une pression accrue sur les coûts et les marges, obligeant les entreprises à accélérer l'adoption du nuage et à tirer parti des nouvelles pratiques de gestion des données.

« Nous vivons en ce moment une véritable mutation dans la gestion des données », a déclaré John Bottega, président de l'EDM Council. Le secteur évolue rapidement vers la nécessité d'accéder en toute sécurité à des données volumineuses exponentielles en nuage et d'en extraire de la valeur. Il est impératif que les entreprises mettent en œuvre les meilleures pratiques de gestion des données dans le cadre de leurs stratégies nuagiques. Nous sommes convaincus que le groupe de travail CDMC jouera un rôle moteur dans l'élaboration de ce cadre de pratiques exemplaires au service de tous les secteurs. »

À propos d'EDM Council

EDM Council est l'association mondiale à but non lucratif fondée pour faire hisser la pratique de la gestion et de l'analyse des données au rang de priorité stratégique et opérationnelle. À ce titre, il est le principal promoteur et porte-parole mondial de l'élaboration et de la mise en œuvre de normes, de pratiques exemplaires et de programmes de formation et de certification complets relativement aux données. Fort de ses adhésions, soit plus de 200 organisations mondiales membres représentant plus de 10 000 professionnels des données aux Amériques ainsi que dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, l'EDM Council offre aux professionnels des données un lieu pour interagir, communiquer et collaborer autour des défis, de même que pour faire avancer la gestion et l'analyse des données en tant que fonctions organisationnelles essentielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://edmcouncil.org/.

