Editas Medicine stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Editas Medicine präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Editas Medicine hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.630 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 11.9 Millionen USD gegenüber 3.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch