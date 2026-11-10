Editas Medicine hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Editas Medicine hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Editas Medicine einen Umsatz von 7.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch