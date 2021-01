Edisun Power: Grösstes Sonnenkraftwerk in Portugal geht in Betrieb - Anleger schieben Edisun-Aktie an

Ein Jahr nach dem Baubeginn hat der Solarstromspezialist Edisun Power seine grösste Photovoltaikanlage im Nordosten Portugals in den kommerziellen Betrieb genommen.

Das Solarkraftwerk mit 49 Megawatt sei am (heutigen) Mittwoch an das Stromnetz angeschlossen worden, teilte Edisun Power in einem Communiqué mit.

Die neue Grossanlage Mogadouro in der Nähe des Flusses Douro werde auf einer Fläche von gut 65 Hektaren jährlich rund 80 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren, was den Jahresstrombedarf einer Stadt mit rund 20'000 Einwohnern abdecke, hiess es weiter. Das Solarkraftwerk sei ohne staatliche Zuschüsse oder Garantien erstellt worden. Der Strom werde am Markt verkauft. Man habe mit einem portugiesischen Stromhändler einen Liefervertrag mit festen Abnahmepreisen vereinbart.

Die Edisun-Aktie legt im Schweizer Handel 7,76 Prozent auf 125,00 CHF zu.

Lissabon (awp)