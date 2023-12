Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Edisun Power Europe AG: Edisun Power fokussiert auf Solar-Grossanlagen



27.12.2023 / 23:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 27. Dezember 2023 Edisun Power fokussiert auf Solar-Grossanlagen Strategie wird konsequent auf Solar-Grossanlagen ausgerichtet

Edisun erwirbt 941 MWp Solar-Grossanlagen, welche 2024 Baureife erreichen

Edisun reduziert übriges Portfolio von kleineren Anlageprojekten um 706 MWp und realisiert einmaligen Kapitalgewinn von 18.7 MCHF

Transaktionen dank strategischer Partnerschaft mit SMARTENERGY Group AG Ausrichtung auf Solar-Grossanlagen Der Verwaltungsrat der Edisun Power hat heute die Umschichtung eines wesentlichen Teils ihrer Solarprojekte zur strategischen Weiterentwicklung ihres Solar PV-Portfolios einstimmig gebilligt. Gegenstand der mit dem strategischen Partner SMARTENERGY Group AG getroffenen Vereinbarungen sind einerseits Projektverkäufe mit einem Volumen von 706 MWp und im Gegenzug der Kauf von drei Solar-Grossanlagen im Großraum Madrid mit 941 MWp. Diese Grossanlagen erreichen ihre Baureife bis Ende 2024. Die von den Vereinbarungen umfassten Transaktionen können komplett ohne Barmittelabflüsse gegen Verrechnung des 2021 von SMARTENERGY Group AG an Edisun eingeräumten zinslosen Darlehens finanziert werden. Edisun wird damit gleichzeitig ihre Bilanzstruktur stärken und die Verschuldung substantiell um über 50 MCHF kürzen. Des Weiteren erzielt Edisun durch die Projektverkäufe einen noch im 2023 bilanzwirksamen Einmalgewinn von 18.7 MCHF. Für 2024/25 plant die Edisun eine weitere Optimierung ihres Portfolios durch Verkäufe von Kleinanlagen. Dieser Umbau soll bis Mitte 2025 abgeschlossen werden. Erhöhte Attraktivität für grosse Finanzierungsrunden Ziel der gesamten Transaktion ist es, das Portfolio der Edisun stärker an den Bedürfnissen des Kapitalmarktes und strategischer Investoren auszurichten. Der spanische PV-Markt entwickelt sich derzeit dynamisch, da die iberische Halbinsel auch als einer der Hotspots in Europa für die Ansiedlung von Projekten zur Produktion von grünem Wasserstoff gilt. Gleichzeitig haben aufgrund der Netzengpässe Solar-Grossanlagen, die bereits über eine Netzanschlusszusage verfügen, eine besondere Attraktivität. Die drei Solar-Grossanlagen von insgesamthaft 941 MWp liegen strategisch sehr günstig im Großraum Madrid. Der Verwaltungsrat sieht für 2024 und 2025 stufenweise eine substantielle Eigenkapitalerhöhung und die Ausgabe von Green Bonds vor, um den Bau der Großanlagen zu finanzieren. Er evaluiert zusätzlich, diese Solar-Grossanlagen mit einem Energiespeicher auszurüsten, um von der Volatilität der Strompreise dank Arbitrageverkäufen zu profitieren. Mit der Publikation des Jahresberichts 2023 am 28. März 2024 und der Einladung für die nächste ordentliche Generalversammlung folgen weitere Angaben. Für weitere Informationen Dr. René Cotting, info@edisunpower.com Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 36 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem gesicherten Portfolio von Projekten in Entwicklung von ca. 1.1 GW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum gerüstet.

