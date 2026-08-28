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Edisun Power Europe AG: Anspruchsvolles Halbjahresergebnis und konsequente Umsetzung der strategischen Neuausrichtung



28.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 28. August 2026

Anspruchsvolles Halbjahresergebnis und konsequente Umsetzung der strategischen Neuausrichtung

Tiefere Solarstromproduktion von 61'163 MWh (-16.2%)

Umsatz auf CHF 5.57 Mio. (-22.8%)

45% EBITDA-Marge mit EBITDA CHF 2.5 Mio. (-18.6%)

Reinverlust von CHF 3.96 Mio.

Übernahme der Geschäftsaktivitäten der SMARTENERGY Group AG

Emission neuer fünfjähriger Obligation zu 3.75%

Mit der Übernahme der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group AG gemäss Ad-hoc-Meldung vom 24. August 2026 treibt Edisun die Vision voran, ein weltweit führender Investor für erneuerbare Energielösungen in wachstumsstarken Märkten zu werden. Der Halbjahres-abschluss wird noch ohne die neu erworbenen Geschäftsaktivitäten dargelegt.



Wettereinflüsse und tiefe Strompreise führen zu deutlich tieferen Solarstromumsätzen

Der Gesamtumsatz sank um 22.8% auf CHF 5.57 Mio. (1. HJ 2025: CHF 7.22 Mio.). Treiber für diese Entwicklung waren ungünstige Wetterbedingungen, geringere Produktionsvolumen, Anlagenabschaltungen und tiefere Strompreise. Die Auswirkungen dieser negativen Treiber waren in Portugal am stärksten zu beobachten. In Spanien konnte der Produktionsrückgang dank der regulierten Vergütung kompensiert werden. In Frankreich führten höhere Produktionsvolumen zu einem leichten Umsatzanstieg. In der Schweiz stieg die Produktion, während der Umsatz aufgrund des Auslaufens einer Preisgarantie zurückging. In Italien sank die Produktion, der Umsatz erhöhte sich hingegen aufgrund von Tarifeffekten im Vorjahresvergleich. In Deutschland gingen Produktion und Umsatz primär aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen, Abregelungen und tieferer Strompreise sowie infolge des operativen Betriebsendes von zwei Kleinanlagen zurück.



EBITDA-Marge bei 45 % und Eigenkapitalquote von 26.7 %

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich auf CHF 2.50 Mio. (1. HJ 2025: CHF 4.60 Mio.), was einer EBITDA-Marge von 45% (1. HJ 2025: 63.6%) entspricht. Hauptfaktor für den Rückgang war der um CHF 1.65 Mio. tiefere Umsatz, primär in Portugal. Die Gesamtkosten stiegen auf CHF 3.07 Mio. (1. HJ 2025 CHF 2.63 Mio.). Treiber waren der Ausbau der organisatorischen Strukturen im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung sowie eine einmalige Entschädigung für die vorzeitige Beendigung eines Mietvertrags für eine Anlage in Frankreich. Die Anlagen in den verschiedenen Ländern erreichten EBITDA-Margen von 39.5% (Deutschland) bis 92.2% (Italien). Die EBITDA-Marge in Spanien erhöhte sich auf 57.8% (1. HJ 2025: 49.9%) aufgrund staatlicher Ausgleichszahlungen, welche die Auswirkungen von Betriebsunterbrüchen infolge von Kabeldiebstählen und Abregelungen bei negativen Strompreisen kompensierten. Als Nettoergebnis resultierte ein Reinverlust von CHF 3.96 Mio. gegenüber einem Reinverlust in der Vorjahresperiode von CHF 2.97 Mio. Massgeblich waren die tieferen Umsätze bei gleichzeitig stabilen Zinskosten von CHF 3.60 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode.

Die Eigenkapitalquote reduzierte sich infolge des negativen Ergebnisses und der Währungsumrechnungsdifferenzen auf 26.7% (Ende 2025: 28.3%).

Übernahme der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group AG

Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 24. August 2026 dargelegt, belief sich der vereinbarte Kaufpreis der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group AG auf knapp CHF 440 Mio. (ca. USD 550 Mio.). Derzeit ist geplant, das gewährte Verkäuferdarlehen mit neu auszugebenden 2'016'943 Namenaktien der Edisun Power zu einem Preis von 218.05 CHF pro Namenaktie zu verrechnen. Die Bilanzsumme von Edisun wird sich in Folge von derzeit rund CHF 343 Mio. auf mindestens CHF 783 Mio. erhöhen und damit fast USD 1 Mrd. erreichen. Die heutige Eigenkapitalquote von 26.7 % wird sich auf mindestens 67 % verbessern; dies ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Kaufpreisallokation auf die Eröffnungsbilanz und der neuen Obligation.



Neue fünfjährige Anleihensobligation zu 3.75%

Zur Finanzierung der weiteren Entwicklung erneuerbarer Energieprojekte, mit einem Schwerpunkt auf Investitionen in erneuerbare und klimafreundliche Energielösungen für Industrie, Luftfahrt und Rechenzentren, wird anfangs Dezember eine neue fünfjährige Anleihensobligation zu einem Zinssatz von 3.75% ausgegeben. Beabsichtigt ist die Ausgabe einer CHF 40 Mio. Obligation mit Aufstockungsmöglichkeiten. Zeichnungsfrist ist der 30. November 2026.

Ausblick auf das laufende Jahr

Operativ ist die Stromproduktion infolge stark wechselnden Wetterbedingungen unbeständig. Positiv zu melden ist, dass sich der Strompreis in Q3 infolge der Hitzewellen in Europe etwas erholte. Das Ergebnis des Gesamtjahres bleibt vom zeitlichen Abschluss und Ausgang der Verkaufsverhandlungen des Projektes ‘Fuencarral to AI’ sowie weiterer Aktivitäten aus dem Zusammenschluss der geschäftlichen Aktivitäten der SMARTENERGY Group AG abhängig. Ein wesentlicher Fokus wird auf der Integration der Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group AG liegen.

Der Halbjahresbericht 2026 der Edisun Power Gruppe ist auf der Webseite verfügbar:

http://www.edisunpower.com/de/investoren#reports

Für weitere Informationen

Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com

Edisun Power Gruppe (vor Kauf des Geschäfts der SMARTENERGY Group AG)

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 32 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem Portfolio von Projekten von rund 1 GW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum vorbereitet, namentlich durch die ‘Renewables to AI’- Strategie.

Kennzahlen der Edisun Power Gruppe