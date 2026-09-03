Edisun Power-Aktie: Kapitalerhöhung von rund 440 Millionen Franken abgeschlossen

Dabei wurden rund 2,0 Millionen neue Namenaktien zu je 218,05 Franken ausgegeben und durch Verrechnung eines Verkäuferdarlehens im Zusammenhang mit der Übernahme der Geschäftsaktivitäten von Smartenergy liberiert.

Die Eigenkapitalquote steigt dadurch auf über 67 Prozent (bisher: 26,7%) und die Bilanzsumme erreicht 780 Millionen Franken vor Berücksichtigung der Kaufpreisallokation, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mit dieser "soliden Bilanzstruktur" will Edisun Power Wachstums-Chancen nutzen.

Die neuen Aktien werden laut den Angaben voraussichtlich im vierten Quartal 2026 und spätestens sechs Monate nach ihrer Schaffung an der SIX Swiss Exchange kotiert.

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Zürich (awp)