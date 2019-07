Edisun kauft Photovoltaik-Projekt in Portugal

Der Solarstromspezialist Edisun Power hat in Portugal ein Photovoltaik-Projekt erworben.

Es handle sich bereits um das zweite Projekt in Portugal, teilte Edisun am Freitag mit.

Die neu erworbene 23-Megawatt-Anlage soll im Laufe des nächsten Jahres in Betrieb gehen und auf einer Fläche von gut 54 Hektaren rund 46 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Dies entspreche einem Jahresbedarf einer Stadt mit rund 12'000 Einwohnern.

Angaben zum Kaufpreis macht Edisun in der Mitteilung keine. Die Investition werde man aber aus bestehenden Mitteln stemmen können. Sie sei im Rahmen einer Projektfinanzierung und durch eine Kapitalerhöhung mittels Sacheinlage abgedeckt.

Die Sacheinlage erfolgt den Angaben zufolge unter Ausschluss des Bezugsrechts für bisherige Aktionäre. Insgesamt werden knapp 29'000 Aktien aus dem genehmigten Kapital ausgegeben, womit die Verkäuferin Smartenergy nach Abschluss einen Anteil von rund 17,6 Prozent an Edisun halten werde.

Aus den beiden Anlagen in Portugal entstünden "interessante Synergien" bezüglich Investitionskosten und im Betrieb, so Edisun weiter. Das Unternehmen geht davon aus, das sich mit dem neu erworbenen Projekt jährlich voraussichtlich ein Nettoergebnis in Höhe von rund 0,6 Millionen Franken erwirtschaften lässt.

Zürich (awp)