EDION öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EDION hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 71.62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 30.43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat EDION 201.49 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 183.40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch