EDION mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EDION präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 82.05 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EDION ein EPS von 58.11 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 214.87 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202.27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch