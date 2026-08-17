Edible Garden informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Edible Garden hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -18.79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Edible Garden ein EPS von -2961.000 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3.6 Millionen USD gegenüber 3.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch