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17.08.2026 06:37:00
Edible Garden informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Edible Garden hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -18.79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Edible Garden ein EPS von -2961.000 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 3.6 Millionen USD gegenüber 3.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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