Edia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Edia hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20.44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21.13 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Edia 1.17 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch