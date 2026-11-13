Edgewell Personal Care zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Edgewell Personal Care hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.23 USD gegenüber -0.660 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.88 Prozent zurück. Hier wurden 484.1 Millionen USD gegenüber 537.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Edgewell Personal Care vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1.120 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2.00 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 10.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2.22 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch