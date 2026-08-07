Edgewell Personal Care öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Edgewell Personal Care stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.29 USD. Im letzten Jahr hatte Edgewell Personal Care einen Gewinn von 0.620 USD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.10 Prozent auf 570.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 627.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch