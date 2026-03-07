Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.03.2026 13:15:36

Edelweiss-Sonderflüge bringen Passagiere aus dem Oman nach Zürich

Zürich (awp/sda) - Zwei Sonderflüge mit 404 Passagieren der Fluggesellschaft Edelweiss sind am Samstag aus dem Oman nach Zürich gestartet. Die Direktflüge von Maskat und Salalah ermöglichen blockierten Reisenden die Rückkehr aus dem Nahen Osten in die Schweiz.

Die beiden Edelweiss-Maschinen werden für 16.30 Uhr beziehungsweise 18.30 Uhr in Zürich erwartet. An Bord befinden sich 215 Schweizer Staatsangehörige, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag sagte.

Die Sonderflüge finden in Abstimmung mit dem eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) statt. Sie richteten sich laut EDA an Reisende im Oman und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Tausende Schweizerinnen und Schweizer sitzen nach der amerikanisch-israelischen Offensive gegen den Iran in verschiedenen Golfstaaten fest. Am Donnerstagnachmittag landete ein Sonderflug der Swiss aus Maskat im Oman mit 211 Schweizer Reisenden an Bord in Zürich.

