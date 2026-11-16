Edelweiss Financial Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Edelweiss Financial Services hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.86 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.02 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 19.00 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch