Eddy Smart Home Solutions hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Eddy Smart Home Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.12 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1.4 Millionen CAD gegenüber 1.2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch