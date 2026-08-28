Eddy Smart Home Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Eddy Smart Home Solutions hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Eddy Smart Home Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.18 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.170 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1.4 Millionen CAD gegenüber 1.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch