EcoSynthetix stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EcoSynthetix veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 5.1 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 36.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EcoSynthetix 8.0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch