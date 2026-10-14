Ecos zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ecos lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 67.54 JPY. Im Vorjahresviertel waren 132.24 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.93 Prozent auf 34.92 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35.60 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch