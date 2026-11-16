Ecos (India) Mobility Hospitality hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ecos (India) Mobility Hospitality hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.96 INR, nach 2.43 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.35 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2.14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch