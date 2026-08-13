Ecos (India) Mobility Hospitality hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ecos (India) Mobility Hospitality lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.42 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ecos (India) Mobility Hospitality in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.11 Milliarden INR im Vergleich zu 1.81 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch