ECOPRO MATERIALS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ECOPRO MATERIALS hat am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1283.58 KRW gegenüber 2311.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 186.84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63.15 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 181.15 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch