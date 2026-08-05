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05.08.2026 06:37:00
ECOPRO MATERIALS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ECOPRO MATERIALS hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -182.38 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ECOPRO MATERIALS ein EPS von -480.000 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat ECOPRO MATERIALS im vergangenen Quartal 178.79 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 129.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ECOPRO MATERIALS 78.07 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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