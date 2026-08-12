Ecoplast veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ecoplast hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.00 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.02 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ecoplast im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84.24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 632.6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 343.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch