Ecoplast präsentierte Quartalsergebnisse

Ecoplast lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1.69 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ecoplast noch ein Gewinn pro Aktie von 5.86 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 106.87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 739.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 357.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch