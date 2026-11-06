Ecopetrol SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ecopetrol SA hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 121.61 COP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 62.30 COP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21.00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36’000.00 Milliarden COP, während im Vorjahreszeitraum 29’751.00 Milliarden COP ausgewiesen worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 95.22 COP je Aktie sowie einen Umsatz 32’355.43 Milliarden COP prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch