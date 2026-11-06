Ecopetrol legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ecopetrol hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ecopetrol 0.310 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 11.26 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 51.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2076.06 COP gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 33’929.06 Milliarden COP geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch