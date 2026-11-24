Zürich (awp) - Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse befürchtet nach dem Entscheid der Nationalratskommission zu den UBS-Eigenmittelvorgaben negative Folgen für die Schweizer Wirtschaft. Der Nationalrat müsse nun eine "volkswirtschaftlich tragfähige" Lösung finden, fordert der Verband.

Der Entscheid der WAK-N für eine Unterlegung der UBS-Auslandsbeteiligungen zu 90 Prozent betreffe die ganze Volkswirtschaft, schreibt der Wirtschaftsverband in der Stellungnahme vom Dienstag weiter. Höhere Finanzierungskosten träfen die Exportwirtschaft, die KMU sowie Kundinnen und Kunden.

Besonders betroffen wären exportorientierte Unternehmen, so Economiesuisse. Bei Handelsfinanzierungen, Absicherungen und dem Zugang zu internationalen Kapitalmärkten könnten inländisch ausgerichtete Banken könne die UBS nicht ohne Weiteres ersetzen. Dies führe zu höheren Kosten, weniger Wettbewerb und Abwanderung von Geschäftsfeldern, befürchtet der Verband.

Auch der Wirtschaftsverband betont, dass die Schweiz bereits heute zu den Finanzplätzen mit den strengsten Kapitalvorschriften gehöre. Eine Unterlegung ausländischer Beteiligungen in dieser Höhe kenne keine andere bedeutende Jurisdiktion.

Economiesuisse fordert nun eine "Gesamtschau" statt "Stückwerk: Eigenmittel, Public Liquidity Backstop, Liquidität, Aufsicht und Abwicklung bildeten eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur. Der Bundesrat lege die Massnahmen aber in getrennten Vorlagen nacheinander vor. Der "bedauerliche Entscheid" der Nationalratskommission sei eine Folge dieses Vorgehens.

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