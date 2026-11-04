Economic Investment Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Economic Investment Trust hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.69 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.36 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch