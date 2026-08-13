ECONACH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ECONACH äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1.37 JPY. Im letzten Jahr hatte ECONACH einen Gewinn von 0.900 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 755.0 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 491.4 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch