Ecomott veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ecomott hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 28.20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4.40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 630.8 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 35.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ecomott 973.4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 33.870 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -6.680 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 26.20 Prozent auf 2.22 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Ecomott 3.00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch