ECOMIC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ECOMIC veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 32.48 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -16.560 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 322.8 Millionen JPY gegenüber 315.2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch