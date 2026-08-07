ECOMIC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ECOMIC hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 20.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ECOMIC ein Ergebnis je Aktie von -11.300 JPY vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.79 Prozent auf 359.1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 362.0 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch