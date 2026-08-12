Ecoboard Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ecoboard Industries hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.38 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ecoboard Industries ein EPS von -1.220 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ecoboard Industries mit einem Umsatz von insgesamt 112.1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 584.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch