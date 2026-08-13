Eco Wave Power Global (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eco Wave Power Global (spons ADRs) veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Eco Wave Power Global (spons ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch