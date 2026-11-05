Eco Wave Power Global (spons ADRs) präsentierte Quartalsergebnisse

Eco Wave Power Global (spons ADRs) liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eco Wave Power Global (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.160 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch