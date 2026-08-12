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12.08.2026 06:37:00
Eco Recycling zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Eco Recycling liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eco Recycling die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.19 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Eco Recycling mit einem Umsatz von insgesamt 161.9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 75.22 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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