Eco Recycling vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Eco Recycling hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.98 INR gegenüber 2.97 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Eco Recycling im vergangenen Quartal 164.2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eco Recycling 144.2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch