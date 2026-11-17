Eco Depot hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15.43 Prozent auf 1.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch