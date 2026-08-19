ECN Capital präsentierte Quartalsergebnisse

ECN Capital hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ECN Capital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 83.3 Millionen CAD im Vergleich zu 86.1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch