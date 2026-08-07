eClerx Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

eClerx Services hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17.86 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eClerx Services ein EPS von 15.08 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.31 Prozent auf 11.52 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch