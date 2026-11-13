Eckert Ziegler: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Eckert Ziegler lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig wurden 79.6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eckert Ziegler 75.3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch