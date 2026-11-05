EchoStar A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EchoStar A lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7.97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -44.370 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat EchoStar A 1.13 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 68.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.61 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch