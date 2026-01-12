|
12.01.2026 06:37:00
ECHO TRADING: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ECHO TRADING hat am 09.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
ECHO TRADING hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6.19 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16.78 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat ECHO TRADING im vergangenen Quartal 26.99 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ECHO TRADING 27.32 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
