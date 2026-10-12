ECHO TRADING präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ECHO TRADING hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 31.87 JPY, nach 53.46 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 27.78 Milliarden JPY gegenüber 26.37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch