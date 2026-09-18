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18.09.2026 06:37:00
Echo Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Echo Investment veröffentlichte am 17.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Echo Investment -0.280 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7.09 Prozent auf 352.1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 378.9 Millionen PLN gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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